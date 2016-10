En las mujeres, la cerveza es mejor que la leche

La cerveza parece haber sido elaborada para las mujeres, pues una podría ayudar incluso más que la leche o el calcio en pastillas según un estudio del Centro Nacional de Evaluación de Riesgo de Osteoporosis publicado en el sitio muhimu.

No es ninguna novedad que, a medida que envejecemos, es cada vez más difícil preservar la densidad ósea. La cerveza tiene múltiples beneficios para la salud incluso ayuda a la recuperación después de un entrenamiento físico, dicho estudio ha revelado que estos frutos son particularmente para las mujeres.

En un estudio, tras examinar a 200.000 mujeres que bebían cerveza con normalidad, comprobaron que su riesgo de padecer osteoporosis era muy inferior a la media. Esto significa que si eres una mujer y bebes un vaso de cerveza regularmente, eres, en principio, menos propensa a sufrir una fractura de cadera. Y no es poca cosa pues este tipo de fracturas se asocia a una disminución muy alta de la esperanza de vida de las mujeres.

Sumado a este, el New England Journal of Medicine, que siguió a 12.000 mujeres de la tercera edad y que concluyó que: “Las mujeres que normalmente se toman entre medio a un vaso por día de cerveza tienen menos discapacidad cognitiva como también menor degeneración en su función cognitiva en comparación a mujeres que no beben cerveza.” explica el estudio. (I)