Buscando a Paty’, la historia de amor que conmueve las redes sociales

Dos jóvenes mexicanos se conocieron una noche en una discoteca de Monterrey (México), en la zona universitaria. El chico, Álex, perdió el móvil, y con él, el número de la chica y decidió buscar a Paty por otros medios.

Para encontrar a su chica, decidió pegar carteles por la zona en la que se conocieron. El mensaje dice lo siguiente: “Hola Paty… soy Álex, nos conocimos en el Live Out el sábado en la noche. No recuerdo tu apellido y no te encuentro en Facebook, perdí mi cel ese mismo día que nos conocimos y no tengo manera de encontrarte. Fue de las mejores noches y quiero volver a vivirla. Voy a ir al concierto de los Claxons y decidí comprarte un boleto para que me acompañases, el concierto es el 5 de noviembre y si no te encuentro antes para invitarte en persona te digo por aquí que me encantaría ir contigo. Te espero en la puerta principal”.

Este mensaje de amor pronto tuvo una gran repercusión en las redes sociales, llegando a tener un alcance mundial. Para difundirlo utilizaron los hashtag #BuscandoaPaty y #TodosSomosAlex.

Algunos creen que se trata de una campaña publicitaria del grupo musical ‘Los Claxons’, que casualmente es el mismo grupo que ofrece el concierto al que la invita. Curiosamente, una de sus canciones trata de una historia de amor similar a la de ‘Buscando a Paty’. Aunque se ha investigado el asunto, no se ha confirmado que se trate simplemente de publicidad. (I)