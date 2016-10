Billboard declara a Madonna como la Mujer del Año 2016

Madonna es una de los minúsculos super-artistas con una gran influencia y con una carrera que ha trascendido en la música”, dijo Janice Min, presidente y director creativo de The Hollywood Reporter-Billboard Media Group. “Con su visión creativa, innovación constante y la dedicación a causas filantrópicas, ella es una inspiración para cientos de millones de personas en todo el mundo, a la vez rompe todos los récords. Ella es una feminista importante por encima de eso, una artista única en su tipo que usa su influencia para cambiar la conversación en torno a la mujer, la sexualidad y la igualdad de derechos.”

Su corazón rebelde Tour, que concluyó en marzo, solidificó su estatus como uno de los mayores actos de turismo de todos los tiempos. Madonna ha vendido más de 1 millón de entradas y se llevó $170 millones.

Madonna ha ganado 8 álbumes No. 1 (21 y 10 mejores álbumes) en el Billboard 200 y 12 sencillos No. 1 en el Billboard Hot 100. En su 46ª No. 1 en la lista Dance Club Songs en 2015, extendió su propio récord para la mayoría de los No. 1 de un acto en solitario en la tabla de Billboard. Ella también tiene el récord de los 10 más grandes éxitos en la lista Billboard Hot 100 con 38.

La ganadora del Grammy, recibirá el honor en la 11 ª gala anual de Mujeres en la Música (Women in Music), a celebrarse el 9 de diciembre en la ciudad de Nueva York y saldrá al aire a nivel nacional en Lifetime el 12 de diciembre. El evento lleno de estrellas se celebra conjuntamente con la publicación Women in Music de Billboard, que identifica a las 50 ejecutivas más poderosas en la industria de la música cada año. (lapatilla.com) (E)