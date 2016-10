Arroyo sacó la cara por los ecuatorianos este fin de semana

El ecuatoriano Michael Arroyo quizá no sea el jugador más hábil, veloz o goleador del América, pero sí el más efectivo cuando se trata de cobrar un tiro libre. Así lo demostró contra el líder de la liga mexicana, los Xolos de Tijuana, al marcar, a falta de once minutos del final. El gol no sólo se tradujo en la victoria 1-0 de las águilas, sino en un motivo más para continuar con los festejos por los 100 años del club.

Arroyo salvó el trabajo de sus compañeros con sólo 10 minutos en el campo. Ingresó al minuto 69 por el mediocampista Osvaldo Martínez. En cuanto tocaba el balón la afición del América coreaba su nombre, cual Cuauhtémoc Blanco o Carlos Reinoso. Arroyo intentó un par de amagues, pero no le funcionaron, a pesar de ello lo intentó.

Una falta del argentino Gabriel Hauche provocó el tiro libre. El festejo del oriundo de Guayaquil (Ecuador) sintentizó el sentir del América: una necesidad por cantar un gol, en honor al centenario del equipo cumplido el pasado 12 de octubre. Se trató de un grito desaforado del americanista frente a la tribuna teñida de amarillo que presumió de nuevas mantas, una de ellas decía “Nunca te compares”. Arroyo lo demostró.

En las semifinales de liguilla del torneo pasado, América se enfrentó a Monterrey en Nuevo León. Ahí el América necesitaba anotar como fuere para jugar la final. Al minuto 60, los locales ganaban 2-0. El entonces entrenador de América, Ignacio Ambríz, mandó a la cancha a Michael Arroyo al minuto 54. Al 63 canjeó un tiro libre por gol: 2-1. Luego llegó el 3-1. Volvió a aparecer el ecuatoriano con una anotación con el balón detenido y de fuera del área, 3-2. El partido terminó con un 4-2, los americanistas perdieron, pero con dos goles cargados de precisión. (ecuagol) (D)