AGUA PARA LAS QUEMADURAS

Las quemaduras de sol son perjudiciales y pueden provocarnos mucho dolor. Si tu piel ha sufrido una sobreexposición al sol y como consecuencia ahora sufres por la aparición de estas quemaduras, pero el agua es un excelente remedio casero para el ardor.

Añadir unas cucharadas colmadas de bicarbonato de sodio al agua constituye un remedio calmante para las quemaduras solares. Toma este baño durante 15 o 20 minutos, si permaneces en remojo por más tiempo corres el riego de resecar mucho tu piel. Una vez que hayas salido de la bañera, evita secarte con una toalla, en su lugar deja que el aire te seque y no te limpies los restos de bicarbonato de sodio.

Por otra parte, añadir avena al agua de baño es otro remedio efectivo para calmar el dolor que causa este tipo de quemaduras. Llena la bañera con agua bien fresca, no con agua fría porque puedes provocarle un estado de shock a tu cuerpo. No utilices las sales de baño, ni aceites, ni baños de burbujas. En su lugar, utiliza entre 1/2 y 1 taza completa de harina de avena o cualquier polvo de avena similar, y mézclala con el agua antes de introducirte en ella. Al igual que con el bicarbonato de sodio, deje que su cuerpo se seque con el aire y no se limpie los restos de avena de la piel. (I)