Un ecuatoriano se tatuó a ‘Nacho’ en la pierna

“El tatuaje que se hizo el pana”, así fue como Ignacio Mendoza Donatti, mejor conocido como ‘Nacho’ agradeció a un joven ecuatoriano que decidió plasmar su rostro en una de sus piernas. El muchacho, que aún no ha sido identificado, tatuó al cantante venezolano luciendo una camisa roja y una gorra que lleva la leyenda ‘Producto de sociedad’.

Esto fue lo que el intérprete del dúo venezolano escribió para el incógnito fan ecuatoriano: “Desde que pertenecía a aquella agrupación de 5 integrantes, entendí y acepté que una gran parte de nuestra fanaticada no se detenía a analizar el contenido de mis canciones y que la mayoría de las veces solo se deslumbraba por ver a esos muchachos que salían en televisión todos los días, que se vestían y se peinaban de manera poco común y que juntos irradiaban una magia especial. Siempre fue superior el efecto visual que teníamos, que lo que en realidad expresábamos con música. Podrán entender entonces que fui el menos popular. Lo que me salvó de sentir envidia por mis compañeros fue el hecho de estar sumamente agradecido con la vida por darme el don de hacer canciones que escuchaba ser coreadas por miles de personas y de poder vivir la dicha de recordar el momento tan personal en el que nace la inspiración (algo que solo el compositor puede experimentar). Me di cuenta de que prefería llenar mi espíritu con frases como: “qué bella canción escribiste”, que con otras como: “qué bello eres”, y a pesar de que extrañamente, de vez en cuando recibía un piropo así, jamás me hizo falta ni me ha hecho falta hasta el sol de hoy, aunque lo agradezco. (ET) (I)