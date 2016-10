Lucía Méndez se arrepiente de una de sus cirugías estéticas

Lucía Méndez se ha realizado varias operaciones estéticas, pero solo se arrepiente de una de ellas: La que se realizó para “estilizar” su nariz.

“Bueno, sí, en la nariz de alguna forma me la operaron mal o me la operaron bien. Sí me arrepentí, porque había un riesgo”, dijo en entrevista al programa Suelta la Sopa, de Telemundo. (labotana.com) (E)