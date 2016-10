Afirman que la casa de ‘Chespirito’ no se vende porque está embrujada

Ahora que la época de terror y espantos está llegando a México, salió a la luz una noticia algo escabrosa: se asegura que la casa que habitó Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, en la Ciudad de México está embrujada y por eso no ha podido venderse.

De hecho, el inmueble se encontraba a la venta en 34 millones de pesos pero, al no tener suerte para que lo adquieran, han decidido dejarlo en 27 millones de pesos. Sin embargo, Vicky López, colaboradora del programa Shanik en Fórmula, afirmó que la propiedad no se ha vendido no porque esté cara, sino porque en la propiedad “habita un fantasma”.

La casa tiene una superficie de 900 metros cuadrados, con acabados de madera y mármol; además cuenta con espacio libre y se ubica en las calles de Ángel Urraza y Sacramento, en la Colonia Del Valle.

Y de acuerdo con el portal Laopinion.com, algunos vecinos de la zona han asegurado que en el lugar espantan, se oyen ruidos por las noches y aparecen sombras moviéndose al interior de la casa, algunas parecidas a Gómez Bolaños. Y tanto ha costado vender el lugar, que incluso se ha comentado que Florinda Meza, viuda del actor y productor, está dispuesta a rematar la propiedad en 24 millones de pesos, pues se dice que los recuerdos le afectan mucho, por eso quiere deshacerse de la casa.

Hay que recordar que Florinda fue quien decidió en 2014 poner a la venta la propiedad a través de una inmobiliaria. De hecho, la actriz llega de manera ocasional a la residencia, pues la mayor parte del tiempo vive en Cancún, Quintana Roo. (msn.com) (I)