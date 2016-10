A punto la fecha 13 del Campeonato Nacional

Este sábado 15 de octubre, se jugarán los seis partidos de la fecha 13 de la segunda etapa del Campeonato Nacional y para el próximo miércoles 19, se alista la siguiente fecha del torneo ecuatoriano.

Sin duda alguna, el partido que se robará la atracción de los hinchas será entre el Barcelona y el Deportivo Cuenca, en el estadio Monumental de Guayaquil, a partir de las 16h30, de acuerdo a la programación de horarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Los “rojos” trabajaron durante toda la semana pensando en la revancha, luego de que el Barcelona hace pocas semanas se llevaran los 3 puntos del estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Los dirigidos por Gabriel Cosenza, director técnico del “Expreso Austral”, presentarían cambios en su once titular, pues lateral por izquierda Bryan Carabalí quedó descartado para el partido porque no se encuentra en el país. El jugador “morlaco” está con la selección sub 20 de Ecuador en Chile, para un cotejo amistoso.

Para el partido se tiene previsto la reaparición de un “rojo” de corazón como es Silvio Gutiérrez, aunque su titularidad continúa siendo una incertidumbre al presentar una contractura en su pierna. De no estar en el once de Cosenza, el estratega tendría un as bajo la manga, en que podría encajar Roberto Luzarraga o hasta Galo Corozo.

Entre otras novedades, Jacobo Kouffaty aún no está confirmado en la titularidad, pese a que ya reapareció ante Liga de Quito. El técnico prefiere no esforzarlo para no llegar a una nueva lesión. Esta semana entrenó con el grupo B.

Barcelona

Una ausencia anticipada para medir al Deportivo Cuenca es Damián Díaz, uno de los grandes del cuadro “canario”, quien fue suspendido por cuatro fechas por parte de la Comisión de Disciplina de la FEF, al tener una conducta antideportiva en el partido contra el Deportivo Cuenca.

Indiscutiblemente del marcador que se dé este fin de semana, Barcelona continuará en la punta del campeonato al ser líder con 27 unidades. En segundo puesto está Emelec con 22 puntos. De darse una derrota “amarilla” y un triunfo “azul”, se encendería la tabla de posiciones, pues acortaría distancia previo al “Clásico del Astillero” programado para el miércoles 26 de octubre.

Emelec

Emelec se mide este fin de semana contra el Independiente del Valle, en el estadio General Rumiñahui, por lo que no será un camino fácil para los “eléctricos”.

Aguinaga buscará el gol con la Liga de Quito

Este sábado se jugará un partido trascendental para la Liga de Quito, que no encuentra su ritmo pese a que está dirigido por Alex Aguinaga. Los resultados de las últimas fechas les han sido esquivos a los “albos”, por lo que irán en busca del gol frente al Aucas, en un partido que es considerado un clásico de la jornada.

Daniel Viteri, portero de la Liga de Quito, se expresó ante los medios de comunicación que deben tener margen de error cero si lo que buscan es sumar en la tabla de posiciones.

“Sabemos que tenemos que ganar, ya han pasado muchos partidos sin sumar de a tres. No queremos perder más puntos en nuestra casa”, expresó Viteri.

Viteri comentó que el equipo mejoró ante el Deportivo Cuenca pero el arco estuvo cerrado y no pudieron marcar el gol. (JRU) (D)