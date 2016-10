“Cuenca es una ciudad netamente artesanal”

La Junta de Defensa del Artesano nació hace más de 60 años con el objetivo de titular, mejorar la práctica profesional, convalidar a los profesionales y hacer cumplir con los derechos de los artesanos de nuestra provincia y de nuestro país. Actualmente quien preside la presidencia en Azuay es Fausto Barrera.

La junta recibe un presupuesto del estado desde hace 8 años, con lo que ha podido solventar los gastos administrativos. Sumado a esto, ha logrado hacer convenios con la Universidad del Azuay y la Universidad Católica para mejorar las aptitudes empresariales de los artesanos azuayos.

Sin embargo, según Barrera, a pesar de que se ha trabajado para mejorar la situación de todos los que pertenecen a la junta, falta apoyo por parte de las entidades públicas. “Con las privadas tenemos el apoyo necesario, pero con el sector público necesitamos esa vinculación. El artesano pide y necesita capacitarse”, explicó.

Además de esto, los artesanos han ido perdiendo espacios para poder mostrar y vender los productos que ellos crean. La junta ve un gran problema la falta de lugares para los artesanos, y debido a aquello, realiza una feria mensual para que los comerciantes calificados tengan una zona donde trabajar.

“Uno de los problemas que tenemos en la provincia es que nuestros artesanos no tienen un espacio para poder distribuir sus productos porque muchos de ellos no pueden alquilar una tienda en el centro porque no pueden costearse el valor del arriendo. Y los lugares donde pueden exhibir están fuera, y no hay mucha concurrencia de la gente”, dijo Barrera.

Próximamente los artesanos contarán con 180 puestos en la plataforma del Portal Regional de Artesanías de Cuenca (PRAC), no obstante, para el presidente de la Junta de Defensa del Artesano todavía hay que seguir trabajando por los trabajadores.

“Antes era cero, ahora son 180 espacios. Se ha avanzado. Esperamos que las autoridades municipales continúen buscando nuevos lugares porque Cuenca es una ciudad netamente artesanal. Los turistas siempre quieren un recuerdo de Cuenca, y allí estamos los artesanos para poder aportar a la economía”, expresó Barrera. (AWM) (I)