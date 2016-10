Mujeres inteligentes no se casan antes de los 30 años

Un estudio publicado en el Journal of Personality and Individual Differences revela un nuevo fenómeno: las mujeres inteligentes no se casan.

Los investigadores reunieron a un grupo de 900 mujeres y hombres por 40 años, concluyendo que las mujeres tienen un 40% menos de probabilidad de casarse si son exitosas laboralmente y han cursado una licenciatura o posgrado.

Otra de las razones por la que las mujeres inteligentes no se casan antes de los 30 es porque no se conforman con el primer hombre que pase por su vida. Buscan relaciones amorosas gratificantes, ¿esto qué significa?.

Desean una pareja que las apoye a alcanzar sus metas personales, que respete si tiene el interés de seguir preparándose intelectual y profesionalmente, que no cuestione su vida laboral y no se intimide ante su éxito.

Un hombre que represente para ellas un reto, con quien se pueda llevar a cabo una conversación madura y de acuerdo al nivel intelectual de ambos.

En cambio los hombres, mientras mayor sea su coeficiente intelectual y nivel de estudios, aumenta en un 35% la probabilidad de que se casen.

Ellos revelaron que una prioridad al casarse es que la mujer esté al cuidado de los hijos y no de ir en búsqueda de su crecimiento profesional. (I)