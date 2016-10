La sorprendente respuesta de una mujer que participaba en certámen

Sara Monsalvatje, la candidata a Fallera Mayor de Valencia, no será la primera persona ni la última a la que preguntan algo y no entiende bien la pregunta o no sabe que contestar. El problema es que su respuesta ha sido de lo más comprometida y, para más inri, ha quedado constancia sobre el papel.

Este viernes se ha publicado una entrevista a la fallera en el periódico Levante. En una ronda de preguntas cortas, la joven es preguntada por su nivel de inglés a lo que ella responde que “rasuradita“.

Como era de esperar, las declaraciones han dado la vuelta al país. Las redes sociales no han desaprovechado la oportunidad para mofarse de la respuesta. La versión web de la publicación ha optado por cambiar las palabras de la candidata a “reconozco que básico”. (I)