El show made in USA

José Solórzano

Tanto por mi profesión como por mi preocupación, me he vinculado mucho con el acontecer político, es imposible divorciarse de lo que pasa con Estados Unidos y sus candidatos Donald Trump y Hilary Clinton, pues han hecho de sus campañas un reality al más puro estilo norteamericano y lo que está en juego, es nada más y nada menos que manejar el destino de una de las naciones más influyentes del mundo.

En el primer debate hubo la intención muy clara de atacar a la persona y no a la ideas, pese a ello existieron propuestas, sin dejar de echarse “piropos” ambos pudieron presentar una parte de las propuestas que enmarcan sus respectivas campañas, lo que alivianó la carga de lo personal y hasta llegó a un segundo plano.

Para el segundo debate, todo cambió y para mal (al menos dentro de mi perspectiva) en ningún momento se dieron tiempo para escuchar sus propuestas pues se dedicaron plenamente a denunciar temas personales y defenderse de dichas acusaciones, esto es lo que me preocupa, pues si así se comportan los candidatos a dirigir una de las naciones más poderosas del mundo, cómo serán sus mandatos. La falta de propuestas claras ha sido una constante, además de un discurso políticamente correcto, no han dado una propuesta clara en torno al tema migratorio, algo que por supuesto nos interesa como país, pues muchos tenemos familiares que no están de manera legal y desean regular su situación.

Es imposible no sentir un escalofrío que recorra la médula, al ver que no hay un profundo debate de propuestas y todo se reduce a sacarse la ropa sucia de la vida privada del otro, esto degrada el objetivo mismo de la política y la transforma en un reality más que forma parte de nuestra programación, lo peligroso es que el premio es transformase en un líder de relevancia mundial y no estar a la altura de lo que eso significa.

Lo que puedo concluir es que los norteamericanos tienen una increíble capacidad de hacer “merchandising” y volver el acto más representativo de la democracia (dentro de todo lo que esta implica), un banal toma y daca de acusaciones, y un gigante vacío de propuestas. Solo a futuro podremos ver las consecuencias de volver a la política un circo. (O)