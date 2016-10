¡FALTA DE RESPETO!

Lo que sucede en la acera ubicada en avenida De Las Américas y calle Manuel Arturo Cisneros, ese inmenso hueco es un peligro latente para cualquier persona que transite por el lugar. Qué pasa autoridades municipales, por qué no se hace nada por adecentar la ciudad. No se olviden, el tranvía no lo es todo en la ciudad.