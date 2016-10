Cuidado con la dañosa autocrítica

Segundo Calle A.

IDENTIFIQUE LO QUE INFLUYE NEGATIVAMENTE EN SU ESTADO DE ÁNIMO. Así como debe darse tiempo para tranquilizarse en vez de enviar un mensaje estando enojado, aprenda a no hacer caso del autocrítica cuando se sienta deprimido. Nuestros defectos e imperfecciones tienden a cambiar día tras día, en función de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos de mal humor pensamos que tenemos mil problemas, pero cuando nos sentimos contentos, todos esos problemas de pronto ya no nos parecen tan grandes. En cuanto haya conseguido reanimarse, se dará cuenta de que es inútil vivir preocupado por sus faltas e imperfecciones.

ENTIENDA QUE SU CRÍTICO INTERIOR TIENE BUNAS INTENCIONES. Nunca critique la voz interior que le critica. Dos errores no hacen un acierto. En vez de regodearse en sus pensamientos negativos, aprecie sus propósitos útiles. Después de todo enojarse consigo mismo por comer demasiadas galletas es la manera que tiene su mente de ayudar a su cuerpo a estar más saludable entienda la razón de sus pensamientos, pero no le de importancia cuando le diga que está actuando mal.

APRENDA A ACEPTAR SUS DEFECTOS NO A QUERLOS. Si trata de convencerse de que ama sus imperfecciones, su detector de mentiras interno se volverá loco. Intentar creer que un defecto propio es algo positivo resulta inútil y bastante fastidioso. Hace eso para darle ánimos pero no funciona. En vez de tratar de ver con buenos ojos sus fallas, recuerde que sus debilidades le parecen peores de lo que realmente son.

RECONOZCA POR QUÉ ES TAN AUTOCRÍTICO Si piensa en lo que está dispuesto a hacer, abra dado el primer paso y se sentirá mucho mejor porque significa un progreso. Luego, haga un plan de largo plazo, trabaje en él y revise sus avances cada dos o tres meses. Para tomar conciencia de lo mucho que ha mejorado.

PIENSE MÁS EN SUS LOGROS La presentación que hizo en su trabajo no salió tan bien como quería, pero esa simple falla no le define. Si se pone a recordar todo lo que ha logrado en su profesión, ese fracaso ya no le parecerá relevante. Un logro puede ser decirle ola a alguien, sonreírle a alguna persona, ayudar a algún amigo necesitado o escuchar a alguien.

Recuerde con frecuencia que los pequeños triunfos pueden cambiar su mentalidad y ayudarle a ver el lado bueno de sus errores. (O)