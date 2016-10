Obreros del tranvía no estarían cobrando sueldos

Un grupo de frentistas afectados por las obras del Proyecto Tranvía del Centro Histórico, manifestaron su inconformidad con los retrasos de trabajos en algunas calles.

Catalina Palacios, afectada y representante de los frentistas, manifestó que se les ha agotado la paciencia, “hemos sido tolerantes en todo aspecto, estamos cansadas de las promesas y excusas, aún faltan ocho intersecciones y exigimos que se nos cumpla los tramos”.

Además, comentó que ya han venido pidiendo explicaciones al Municipio de Cuenca, y que han evidenciado la falta de pago a los obreros, “también hemos hablado con los ingenieros españoles del Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca, sabemos que la empresa tiene problemas”.

Otro de los pedidos por parte de los frentistas es que se les diga la verdad.

Ante esto, Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, indicó que están atados a unos contratos que tienen características muy particulares y complicados, “que yo personalmente no les hubiera firmado en ningún momento, yo he conversado para explicarles los avances de la situación de cada contrato y les he pedido más bien trabajar juntos por este problema que no solo es mío, yo heredé esto, estamos tratando de hacer lo mejor, estamos buscando las soluciones adecuadas”.

Asimismo, resaltó que las obras no se han paralizado, pero que la preocupación es que se demoran más de lo que estuvo programado. (MAA) (I)