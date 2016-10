Rosberg quiere seguir mandando en el Mundial

El Mundial de Fórmula Uno llega al Gran Premio de Japón, la decimoséptima carrera del campeonato, con un líder, el alemán Nico Rosberg (Mercedes), que quiere seguir mandando en la clasificación de pilotos y una escudería, McLaren-Honda, que quiere demostrar su mejoría en su casa de Suzuka.

A falta de cinco carreras para la conclusión del Mundial, el tercer puesto de Rosberg el pasado domingo en Malasia y la rotura del motor de su compañero y rival británico Lewis Hamilton en esa misma carrera permiten al alemán afrontar la prueba de Suzuka con con 288 puntos, 23 más que Hamilton, en un duelo que se presume apretado hasta la última carrera.

La rotura del motor del inglés en Sepang, cuando le faltaban apenas 15 vueltas para completar la carrera y estaba liderando la clasificación, fue providencial para un Rosberg que había tenido un accidente nada más salir con su compatriota Sebastian Vettel (Ferrari) y remontó del vigésimo primero al tercer lugar, conservando el liderato del Mundial y acrecentando su ventaja.

El ‘doblete’ de la escudería austríaca Red Bull en Malasia, con la victoria del australiano Daniel Ricciardo y el segundo puesto del holandés Max Verstappen impidió que Mercedes firmara su victoria en el Mundial de Constructores. Un triunfo apenas aplazado, ya que la escudería germana suma 553 puntos y atesora una diferencia de 194 sobre su más inmediato perseguidor, Red Bull.

Suzuka es un circuito de los considerados ‘de piloto’, en el que no solo cuenta la velocidad punta, sino que las habilidades del ocupante de la cabina pueden marcar diferencias.

Además, es un trazado en el que Rosberg no conoce la victoria, mientras que Hamilton -tricampeón mundial en 2008, 2014 y 2015- se ha proclamado ganador en las últimas dos ediciones. También ganó otro Gran Premio de Japón en 2008, este en el circuito de Fuji.

No obstante, el piloto en activo con más triunfos en Suzuka es el tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que atesora cuatro trofeos en este Gran Premio, todos ellos en su exitosa etapa con Red Bull, donde cosechó sus cuatro Mundiales consecutivos. (EFE) (D)