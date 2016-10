Ben Stiller confesó que se le diagnosticó con cáncer de prostata

La revelación de Ben Stiller en una entrevista en el programa de radio The Howard Stern Show ha dejado a sus fans muy preocupados. El actor, de 50 años, ha confesado que hace dos años fue diagnosticado con un cáncer de próstata, al que afortunadamente ha logrado sobrevivir, reseña El Mundo.

“Salió de la nada. Yo no tenía ni idea”, ha dicho Stiller. “Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder”. (lapatilla.com) (E)