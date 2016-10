Conoce a la sensual actriz de cine que renunció a la fama para convertirse en monja

Sofia Hayat, es una reconocida actriz de la industria de Bollywood. De orinen inglés, quien decidió probar suerte en la India, y lo consiguió. Sin embargo, su ostentosa carrera como actriz, ha llegado a su fin.

La interprete, fue considerada como una de las actrices más sensuales de la reconocida industria cinematográfica del continente asiático, durante varios años. Hayat, sorprendió a todos sus seguidores con la repentina noticia, que abandonaría Bollywood, pero no para irse a Hollywood, sino para seguir otros rumbos, muy alejados de la actuación.

Sofia Hayat, tomó la repentina decisión de abandonar los estudios de grabación, para seguir el camino del señor, ahora es monja. Sofia descubrió un lado espiritual que desconocía en ella, y decidió dejar el mundo del glamour, la moda y los reflectores, y dedicarse a buscar la paz de su alma.

“Nunca había mostrado demasiado interés por la espiritualidad, pero cuantas más sesiones tenía, más encontraba la paz espiritual. Me empecé a cuestionar si habría otro camino para mí y empecé a estudiar reiki y meditación”.

Luego de esto, se convirtió al cristianismo, pero no entró a ninguna congregación, sino que ha iniciado su propio movimiento para ayudar a otros a encontrar su espiritualidad. Conocida por su voluptuoso cuerpo, ha decidido también hacer cambios en su figura: se retiró los implantes de senos que se había realizado hace unos años y también se deshizo de toda su costosa colección de ropa.

También terminó con su pareja, pues dice, seguirá la ruta del celibato: “Decidí hacerme célibe. No sentía ninguna atracción física hacia nadie, así que me lo tomé como una señal de que debía dejar el sexo. En abril de este año me quité los implantes de pecho para poder volver a mi ‘yo’ real. También he cambiado mi ropa de diseñador por ropa cómoda de algodón y de yoga”.

Su nombre lo ha cambiado por Madre Gaia Sofia, y a través de su cuenta de Instagram, donde antes compartía fotografías provocativas de su cuerpo, ahora aparecen pequeños videos con mensajes espirituales.

Luego del éxito con películas como “El Inolvidable”, poco a poco se ha ido manifestando su transformación, aunque al parecer no se olvida ni niega su pasado, pues sus fotos sensuales permanecen en su cuenta de Instagram, junto a las que comparte ahora para mostrar su transformación.

Su mensaje principal es para llamar a la paz y el amor entre los seres humanos, como lo ha manifestado en sus redes sociales:“No es una nueva orden del mundo la que está llegando, es una nueva Tierra… de paz, dicha, amor y unidad”. (lapatilla.com) (E)