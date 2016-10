Mujer ciega descubre que ha convivido 20 años con el cadáver de su hijo

Un familiar de Rita Wolfensohn, una mujer ciega de Brooklyn, ha encontrado el cadáver de uno de sus hijos en la casa. Llevaba muerto unos 20 años sin que la madre se diese cuenta.

El cadáver estaba en la cama en perfecto estado y completamente vestidocon unos vaqueros, una camiseta y unos calcetines. El familiar que lo vio declaró a la policía que del cuarto donde se encontraba el cuerpo se desprendía un olor nauseabundo, según informa el New York Post.

Las autoridades competentes han decidido ingresar a la mujer de avanzada edad en un geriátrico. Rita era viuda desde el año 1987, cuando murió su marido Jesse. Uno de sus hijos murió en el año 2003, y el otro es el recientemente hallado en el domicilio.

Los restos del cadáver todavía no se han identificado. Los policías que acudieron ante la llamada del familiar aseguran que la mujer ciega no sabía que el cuerpo de su hijo fallecido estaba allí. En cambio,pensaba que su hijo se había ido y que aún no había vuelto. (I)