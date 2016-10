Los jóvenes en las próximas elecciones

Juan Diego Dominguez Duran

Dicen que la historia la escriben los ganadores, pero una cosa es la historia y otra la memoria. Ya han pasado diez años desde que el correísmo triunfó por primera vez, se avecina unas nuevas elecciones y hay un gran porcentaje de futuros votantes que solamente vivimos la etapa política del correísmo. Resulta que ante las próximas elecciones, los jóvenes menores a veintinueve años representamos un treinta y cinco por ciento del electorado.

Este treinta y cinco por ciento de jóvenes, pueden marcar la diferencia en cuanto a votos corresponde. Este dato no menor es una parte del pastel electoral que bien o mal es vulnerable a una u otra postura política.

Los jóvenes tenemos dos opciones: si nos guiamos por la propaganda oficialista, podemos pensar que antes de la Revolución Ciudadana no había república, era el país del caos y la larga y triste noche neoliberal fue la causante de todos los males que sufrimos. Por la otra parte, podemos pensar que antes estábamos mejor, que el país era el paraíso de la libertad, que la inversión extranjera nos abundaba y los verdaderos males nos trajeron los revolucionarios del siglo XXI.

La verdad no es ninguna de las dos. Pues antes no estábamos mejor, ni ahora somos potencia mundial como alguien tuvo la osadía de llamarnos. Los que hoy quieren recuperar el poder ya tuvieron su espacio y sus recetas del libre mercado, bajos impuestos y poco control estatal no tuvieron éxito. Los que quieren seguir en el poder no pueden llamar el “jaguar latinoamericano” a un país donde todavía existe gente sin servicios básicos y desatendida en la salud, la corrupción parece política de Estado y para los jóvenes es difícil conseguir un empleo.

Los jóvenes seremos quien incline la balanza para cualquier lado, somos un voto sensible pero consiente y esperamos estar a la altura que la madurez política nos exige. (O)