Qué es y cómo funciona la inyección anticonceptiva para hombres

Se inyecta una dosis de este gel sintético en el conducto por el que pasa el esperma, justo en el extremo en el que éste se une al escroto.

Esto es, la inyección no se aplica directamente en el pene.

El proceso se completa en unos 15 minutos y una vez inyectado, el gel queda fijado y actúa como filtro, permitiendo el paso del fluido pero no de los espermatozoides.

Por lo tanto, no imposibilita la eyaculación o el orgasmo, asegura la Fundación Parsemus.

¿Cuán efectivo es?

Según la Fundación Parsemus es tan eficaz como la vasectomía, una intervención generalmente irreversible que consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes.

Eso es una eficacia superior al 99%.

¿En qué se diferencia de los anticonceptivos femeninos?

Al no ser un método hormonal, Vasalgel no tiene los efectos secundarios que suelen tener ese tipo de tratamientos para mujeres.

Y es que la píldora anticonceptiva puede provocar migrañas, cambios de peso y la disminución de la líbido, el DIU molestias pélvicas y un mayor sangrado.

¿Sustituye al preservativo?

No, porque al no ser un método de barrera, no protege ante enfermedades de transmisión sexual.

Por lo tanto, se plantea como un sustituto de la anticoncepción femenina o como tratamiento complementario.

Entonces, ¿por qué no está disponible todavía?

La Fundación Parsemus dice que está llevando a cabo los ensayos necesarios para que salga al mercado “con todas las garantías” en 2018.

Pero para ello necesita la aprobación de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), algo que aún no ha pasado. (I)