Las entradas más caras de la Champions League

El sueco Zlatan Ibrahimovic ejerció de líder del nuevo Manchester United de Jose Mourinho y le desatascó con un gol clave ante el modesto Zorya ucraniano (1-0) para tomar aire en la Liga Europa y otro ilustre veterano, Francesco Totti, protagonizó una gran exhibición para guiar la goleada del Roma sobre el Astra Giurgiu rumano (4-0)

Después de la derrota en Rotterdam ante el Feyenoord necesitaba el conjunto de Mourinho no fallar para no complicarse más de lo debido la vida. Y le costó superar la resistencia de un rival bien armado atrás.

Tras gozar de varias claras ocasiones, tuvo que aparecer Ibrahimovic a los 69 minutos para aprovechar su gran altura y marcar de cabeza el tanto que dio aire a Old Trafford, que comenzaba a temerse lo peor.

Otro ilustre, el ‘cuarentón’ Totti, rememoró sus mejores años con un magnífico encuentro, bien es verdad que ante un rival inferior, pero en el que expuso su clase, dio un magisterio y provocó buena parte de los goles.

El holandés Kevin Strootman y el argentino Federico Fazio en la primera parte, y el brasileño Fabricio, en propia meta, y el egipcio Mohamed Salah, en la segunda, firmaron la primera victoria romana y el liderato igualado, con cuatro puntos, con el Austria Viena.

El trío español mira con optimismo pero sin alardes el futuro europeo, ya que el Celta y el Athletic, aún con algún apuro, estrenaron también su casillero de victorias ante Panathinaikos (2-0) y Rapid Viena (1-0), y el Villarreal sudó y sufrió para salvar un punto en Bucarest ante el Steaua (1-1).

Villarreal

Y el Villarreal, pese a adelantarse con una diana del colombiano Rafael Santos Borré, no pudo impedir la reacción del Steaua, que igualó a los veinte minutos por medio del ghanés Muniru Sulley y luego planteó muchos problemas al conjunto de Fran Escribá, líder del grupo L con un punto más que Osmanlispor y Zúrich, después de que el cuadro helvético ganara por 2-1 al turco y pusiera fin a la racha del técnico otomano, Mustafa Akçay, que llevaba veinte partidos europeos sin perder.

El Inter se complica sobremanera la vida. Sufrió su segunda derrota, en esta ocasión en el campo del Sparta Praga (3-1), y deberá reaccionar si no quiere quedarse en esta fase de grupos.

El Niza, líder en Francia, también cuenta por derrotas sus partidos europeos. En esta ocasión fue vapuleado por el Krasnodar (5-2) con dobletes de los brasileños Joaozinho y Ari.

El Fiorentina tomó el mando del grupo J junto al PAOK. El cuadro italiano goleó sin piedad al Qarabag (5-1) cuando los azerbaiyanos se quedaron con un menos por expulsión a la media hora de Elvin Yunuszadä, y el heleno se impuso en Liberec al Slovan (1-2). (EFE) (D)