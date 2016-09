Informe asegura que Rusia promueve y encubre el dopaje

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha publicado la versión traducida al ruso del informe McLaren, una investigación independiente dirigida por el profesor Richard H. McLaren, cuyo contenido habla de dopaje de estado en Rusia y ha condicionado la participación de deportistas rusos en Río 2016.

“En caso de que haya alguna discrepancia entre la versión inglesa y la rusa debe prevalecer el texto en inglés”, ha señalado la AMA después de presentar el documento, que ha sido calificado de “falso” por la autoridades rusas.

El informe McLaren acusa a Rusia de promover y encubrir el dopaje masivo entre los deportistas rusos y estas afirmaciones llevaron a que el equipo de atletismo ruso al completo y algunos otros deportistas no pudieran participar en Río, igual que ocurrió con el equipo paralímpico en pleno.

Tampoco los remeros y los levantadores de peso pudieron viajar a Brasil, pese a los recursos de Rusia contra su exclusión.

La AMA, que el próximo 1 de octubre hará pública la lista de sustancias prohibidas para 2017, designó una Comisión Independiente para hacer una investigación después de la publicación en diciembre de 2014 de un primer documental emitido por la cadena alemana ‘ARD’, que apuntaba al posible dopaje de los atletas rusos.

La Comisión, presidida por Richard W. Pound, expresidente de la AMA, abrió una investigación en enero de 2015 cuando aumentó sus competencias en esta materia de acuerdo al Código de 2015.

Este organismo explicó inicialmente que, aunque el informe de la Comisión Independiente sugirió que el dopaje en Rusia probablemente no se restringió al atletismo y que los servicios secretos rusos (FSB) estaban presentes dentro de los laboratorios de Sochi y Moscú, la Comisión “no descubrió evidencias concretas” en aquel momento, sino más tarde.

En concreto fue en noviembre de 2015 cuando la Comisión informó sobre el extendido dopaje en el atletismo de Rusia, por lo que hizo una serie de recomendaciones, y después, el pasado mayo, la AMA abrió otra investigación cuando el programa CBS ’60 Minutes’ y ‘The New York Times’ publicaron una información sobre supuestas irregularidades en los laboratorios de Moscú y Sochi.

Dicha información se basaba principalmente en las declaraciones del exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú Grigori Ródchenkov, quien denunció la existencia de un sistema estatal de dopaje en Rusia. (EFE) (D)