Arbitraje en crisis

Juan Pablo Campoverde

No es novedad que los árbitros de fútbol estén constantemente en el “ojo de la tormenta” y sean criticados por sus decisiones, algo que se asume como normal tomando en cuenta que, como seres humanos, están sujetos a equivocarse.

El tema es que los continuos errores en un cotejo y en cada fecha del fútbol ecuatoriano están perjudicando a los equipos, generando reclamos en dirigentes que terminan en incidentes post partido y en un estancamiento del nivel de los jueces de nuestro país.

Pasó con Rody Zambrano, en el encuentro Delfin vs D. Cuenca, cuyas decisiones no fueron las más acertadas, permitió juego brusco y anuló una jugada que terminó en gol para el equipo azuayo. Esto motivó el airado reclamo del Presidente del Cuenca, que según denunció, recibió un escupitajo como respuesta y el incidente terminó con agresión fisica entre Zambrano y Cárdenas; tremendo, un areacción que no se justifica en ningún caso.

Y sucedió con Omar Ponce que dirigió el partido Barcelona – Liga, con Manuel Carriel en el Independiente vs. D. Cuenca o con Carlos Orbe en el encuentro entre “rojos” y “amarillos”, o sea estos hechos ya son comunes, lo que no son buenas noticias para el balompié nacional.

Hace unas semanas, los árbitros estaban a punto de paralizar sus actividades junto al gremio de futbolistas; ellos reclamaban asignaciones atrasadas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que finalmente se solucionó mediante el diálogo con el principal de la FEF.

Sin embargo, más allá de sus justos reclamos, ¿cuándo llegará el día que los árbitros asuman una actitud responsable ante sus actuaciones en un campo de futbol? ¿Cuando van a reconocer su mal momento y a partir de ahí, buscar la forma de superar y mejorar su rendimiento?

El día que lo hagan, se dará un paso enorme, mientras tanto algunos árbitros seguirán sumidos en su mediocridad, a la espera de cobrar su sueldo pero sin la mínima intención de superación. No dudamos de otros árbitros que se esfuerzan por hacer un buen trabajo, pero por unos, pagan todos. Ojalá salgan de esta crisis, ojalá. (O)

Twitter: @JPCampoverde