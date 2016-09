Fútbol femenino de la Serie A tiene fecha de inicio

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), definió el calendario para la temporada 2016 del fútbol femenino de la Serie A, que en los últimos meses ha sufrido un sinnúmero de interrupciones y no ha podido dar inicio.

Carneras UPS, es el elenco que representa al Azuay. En el 2015 se ganó el cupo en la serie del privilegio.

La actividad dará inicio este fin de semana y las azuayas empezarán la jornada en condición de visistante. El partido del grupo A está programado para el sábado 1 de agosto contra Unión Española, a partir de las 11h00, en el estadio Fenador.

La programación de la fecha 1 la completan Galápagos vs. Grupo 7, el mismo sábado pero a las 13h00, en el estadio Fenador. La jornada se extiende para el domingo con el cotejo entre 7 de Febrero vs. Talleres Emanuel, desde las 14h00, en el estadio Rafael Vera Yépez.

La actividad también dará inicio con el grupo B el día sábado. El partido que fue programado por la FEF lo conforman L.D.U. Amateur vs. U. San Francisco, desde las 14h00, en la Casa de la Selección. Dos partidos componen la jornada del grupo B pero para el día domingo: Espuce vs. Espe, a las 10h00 en el estadio Guayabamba y a 14h00 en la Casa de la Selección, Quito F.C. vs. Cumandá. (JRU) (D)