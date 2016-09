¿Por qué los perros comen pasto?

Si tienes la suerte de compartir el hogar con uno de estos adorables animales, seguramente alguna que otra vez lo has visto comiendo pasto. ¿Te has preguntado por qué?

Es algo normal y no hay nada de malo en ello. Si bien existen algunas teorías para explicarlo, no se sabe realmente por qué tienen este comportamiento. Lo que sí es seguro es que se trata de algo normal y que no hay razón para preocuparse demasiado.

Es muy probable que hayas escuchado hablar sobre la teoría más común, que menciona que los perros comen hierbas para así purgar naturalmente sus sistemas. Ésta es la explicación más simple y recurrente.

Lo cierto es que se han realizado algunos estudios al respecto con perros domésticos que hacen ésto y no sólo se notó que el consumo de la mayoría de las hierbas no provoca vómitos, sino que también se constató que hasta más del 80% de los perros saludables, no tienen problemas estomacales o digestivos. Este estudio se llevó a cabo por parte de un grupo de investigadores de Ciencia Animal de la Universidad de New England, Australia. De acuerdo al estudio, los perros comen pasto influenciados por una intensa sensación de saciedad a determinadas horas del día. El estudio concluye en que se trata de un comportamiento animal natural que no debe ser visto como un problema. (I)