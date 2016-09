Para llamar la atención…

Nancy Negrete Martínez

En la red social de YouTube, en el canal de “Dany Crazy”, circuló un video titulado “No me dejes Carlitos”, en la cual Daniela, en medio de sollozos, pide a su novio Carlitos que no la abandone. En el video, la joven combina sus sentimientos con el rap y amenaza con un posible suicidio.

La producción inmediatamente se hizo viral. Los youtubers de diferentes lugares del mundo no tardaron en hacer parodias, comentarios, críticas, remix con la canción de “Carlitos”, entre otras propuestas que hasta caen en lo absurdo. Se pueden ver páginas web con “Carlitos no me dejes”, sitios web “buscando a Carlitos”, concursos para ser el próximo “Carlitos”, “Antonio fue primero que Carlitos! Pasado Dany Crazy”, “Todos tenemos un Carlitos”, entre otros.

Posteriormente, una página web sensacionalista publicó el suicidio de Daniela, de 15 años, por bullying, lo que generó una nueva ola de comentarios. Oficialmente, no hay ninguna publicación sobre el suicidio, al contrario, un video de la misma autora señala que lo hizo “para que se rían un poco”. Al parecer, es una broma de mal gusto para obtener fama en las redes sociales.

Es cuestionable el uso que se les da a las redes sociales y las estrategias absurdas que se pueden utilizar para llamar la atención en el ciberespacio y distinguirse de los millones de usuarios. Esta joven se hizo famosa inmediatamente ya que sus videos superan las cien mil visitas en un par de semanas, y ella lo reconoce.

Es lamentable, que un gran porcentaje de los videos que se generan en las redes sociales tengan contenidos vacíos, sin ninguna utilidad o aporte y que esta creatividad que caracteriza a los jóvenes, no sea aprovechada para beneficio de los frecuentes usuarios de redes sociales o de la colectividad y, al contrario, sean las propuestas más descabelladas las que atrapen a los jóvenes, lo que no sucede con aquellos videos que realmente merecen ser difundidos y comentados.

Por tanto, es necesario reflexionar sobre el nivel cultural de la sociedad que, por el motivo que sea, se presta para seguir difundiendo videos de esta naturaleza. (O)