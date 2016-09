La historia de la niña que se encontró con la Virgen de las Nieves (II parte)

José Castillo, un anciano del sector, dice que en la gran hacienda vivía una niña que se dedicaba al servicio doméstico. La pequeña sufría mucho maltrato. El hacendado y su esposa la mandaban a pastorear borregos, cargar leña, hilar, a cumplir tantas cosas en un día. Cuando la pequeña no cumplía, le esperaba un castigo físico.

Se presume que eso sucedió más o menos en 1818. En esas épocas cuando las menores estaban destinadas a servir. Un buen día, la niña encontró en la base del tronco de un árbol de capulí una linda muñeca de cabellos rizados. La muñeca invitó a la menor a jugar, ella le dijo que no, si jugaba no cumpliría las tareas y sus patrones la tratarán mal, “si juego no avanzo hacer la tarea y me pegan”, así es como habría dicho la menor.

Sin embargo, como toda niña que vive su infancia se puso a jugar. Toda la tarde, la muñeca y la infante del pastoreo se dedicaron al juego y se olvidaron de las tareas. Mientras la tarde caía, la pequeña sirvienta asustada dijo: “ahora sí, mis patrones, no quiero ni llegar”. La muñeca sonriente le dijo: “no te preocupes todo está hecho”. Y en efecto, la leña estaba en cargas, el hilo torcido, las ovejas felices y bien comidas.

Al ver que la pequeña cumplía todo, los patrones le daban tareas y más tareas. Ellos sabían que era mucho trabajo y con el fin de ver si cumpliría lo encomendaban. Pensando que alguien le ayudaba, un día los incrédulos amos siguieron a la pequeña, y claro vieron que nadie la ayudaba, pero la pequeña jugaba y pastoreaba las ovejas.

Interrogada la menor sobre cómo hace tantas cosas, ella declaró que cuando llega al lugar se encuentra una muñequita con la que juega y le ayuda en las tareas. Los incrédulos patrones querían ver la muñeca, claro que estaba allí esa preciosa imagen pero los adultos no la veían. Después de un buen tiempo se dieron cuenta que era la virgen quien acompañaba a la menor.

Se dice que esa historia se la vivió en el sector de las Palmas, donde aún se erige un pequeño templo que tiene más de un siglo de vida y se rinde tributo a la Virgen de las Nieves. La gente señala que la muñequita es la virgen pequeña que hoy la veneran y para comprobar que ese milagro es verdad, en una de las partes del cuerpo de la virgen está el pedazo de astilla que quedó, como huella de haber salido del tronco del capulí.

El espacio donde se apareció la Virgen era una loma de quebradas ondas, donde mucha gente rodaba y se morían, por eso es que el templo mayor lo construyeron en la parte baja.

La historia es conocida por todos. Liduvina Godoy San Martín, dice que sus padres le contaban la forma como encontraron a la Virgen en Las Nieves. Ella recuerda que esa historia relataba como la niña a quien se la presentó era de una familia pobre y de unos padres muy exigentes. (REM) (I)