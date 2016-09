Travesía de fisgón

Salvador Pesántez

PASQUINO Y COLLAHUAZO.- El comandante Collahuazo vilipendió a un legislador quiteño, emulando versificar satíricamente. Rodrigo ni de lejos tiene vena de poeta, más bien su lenguaje de menestral; no así Pasquino, quien fue un personaje que componía versos satíricos. Unos dicen que fue barbero, otros, zapatero, pero no instructor de artes marciales, de fuerzas paramilitares ni productor de picnics con fondos del Estado. Las sátiras de Pasquino eran replicadas por su colega Marforio, en cuyo honor los romanos bautizaron con su nombre un torso marmóreo de gladiador que adornaba una calle de Roma. El primer pasquín (de Pasquino) fue dejado al pie del busto de Marforio, en contra el Papa Urbano VIII, miembro de la familia Barberini, por haber mandado a fundir bronces artísticos para fabricar cañones, y su texto decía: “Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini”. Por ahí he leído un pasquín, por aquello de capacitar a civiles para defender a RC y la RC, que dice: “Lo que no hicieron los bárbaros, hacen los Collahuazo”.

CLINTON CON ALSHEIMER Y PARKINSON.- Grave panorama la del próximo gobierno de los EEUU, y que repercutirá al resto del Planeta. Del varón poco se puede hablar, cuando él mismo, en cada intervención se desnuda de sus pensamientos hormonales. No muy lejos está la mujer y su binomio católico Tim Kaine, quien en los hechos apóstata con los postulados cristianos de la pena de muerte y el aborto. A la señora Clinton le han observado con síntomas iniciales de Parkinson y Alzheimer, cosa que por bien y tranquilidad de la nación debe ser revelado. Las altas magistraturas del país requieren de personas que gocen de todas las facultades: físicas, psicológicas y mentales. Es una irresponsabilidad prestarse para captar el poder, cuando sus limitaciones y salud no los permite ejercer semejante trajín.

LOS CELULARES Y LA CORTESÍA.- El mayor aporte a la descortesía y falta de urbanidad ha sido la telefonía celular. Y no solo eso, sino a la despreocupación a los estudios y al trabajo, coadyuvando a enriquecer la ociosidad, que como bien se sabe, desde tiempos inmemoriales, es `la madre de todos los vicios´. Ahora en la mesa los niños y jóvenes, con la una mano llevan la cuchara a la boca, con la otra maniobran su adminí-culo. En la cama sucede cosa igual: vi un `caso de la vida real´, en donde una pareja hacen el amor, pero no se desprender del celular para seguir navegando. En las fiestas se aíslan en un rincón o de frente a los invitados encienden el celular y comienzan a pilotar. Así las cosas ¿cómo el renuevo puede venir al mundo sin su mente estructurada para la vida virtual? Señores profesores: ¡Hagan algo por esta situación! (O)