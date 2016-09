En la calle La Manzanilla, si no es el polvo, es el lodo y ahora hasta roedores

Patricia Calle lleva un año tramitando la indemnización de su casa para que la calle La Manzanilla, que se fusiona con la avenida General Escandón, se ensanche. Sin embargo no ha podido llegar a un acuerdo con el Municipio y la Alcaldía de Cuenca, y la vía no es funcional del todo porque volquetas no identificadas han sabido aprovecharse para hacer una escombrera a un lado de ella.

“Hubo promesas que no se han cumplido. Nos dijeron al principio que solo iba a haber tres metros de retiro. Nos iban a ayudar con la línea de fábrica. Pero ahora se han cerrado. Si uno se va un lunes, le llaman el miércoles. Si nos vamos miércoles nos dicen que vengamos el viernes. Es del municipio a la alcaldía y viceversa”, explicó Calle.

El objetivo del ensanchamiento es para unir la avenida General Escandón (estadio de Liga de Cuenca) con la vía a San Joaquín. Varios choferes han sabido aprovechar esta calle para evitar adentrarse en la Ordóñez Lasso. No obstante, aún falta agrandar la parte que está frente a la fábrica de Italpisos.

“Ha habido demoras. Nos dijeron que ya para junio iba a estar lista la calle, ahora nos dicen que para finales de este año. Todo esto se debe a que no podemos llegar a un acuerdo. Ahora nos dijeron que busquemos unos arquitectos para que hagan los planos y ver si nos pueden ayudar con el retiro”, dijo Calle.

Rosa Guamán, moradora del sector y una de las más afectadas porque por el ensanchamiento tendrá que derribar una parte en donde funciona su negocio y su casa, explicó que no es justo que no se escuche sus necesidades y que no se piense en el futuro de su familia.

“Yo pido que me comprendan. No estoy en contra de que se haga la calle, pero sí me gustaría que me ayuden. La mitad de mi casa se va, y ahora me piden que me retire cinco metros más. No me voy a quedar con nada. No es justo. Pónganse en mi lugar y entenderán. Este no es mi patrimonio, es de mis hijas y nietos”, dijo Guamán. (AWM) (I)