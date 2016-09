De cuando un cover nos desnuda

José Solórzano

En días pasados una fiebre de racismo inundó nuestras queridas redes sociales, la causa de la indignación: un cover de Delfín Quizhpe de una canción de Cerati (una de las que más me gusta del gigante repertorio del genio), los adjetivos son los de costumbre y ni siquiera merecen ser repetidos. En lo personal creo que este tragicómico evento abre el espacio para la reflexión profunda a cerca quiénes realmente somos en el paisito.

Autodenominados blancos y con el complejo de creer que la palabra indio es un insulto, creo que gran parte de los ecuatorianos fuimos criados con esos complejos, nos cuesta demasiado alejarnos de ellos ni se diga si los intentamos superar, vivimos en la época del lenguaje inclusivo, no discriminatorio y demás, que sin duda es necesario pero no solo debe quedar ahí, llevarlo a las acciones ese es el verdadero reto y no crear una cortina de humo que disfrace el problema de fondo y no se lo desnude para así superarlo de verdad.

Eventos como estos no hacen otra cosa que mostrar el grado de hipocresía en el que vivimos, pues basta que se toque la sagrada figura de un “santo” musical para que nuestra visceral indignación, muestre de qué estamos hechos, creo que después de lo acontecido es necesario tomarse un tiempo para repensar ciertas cuestiones, entre ellas esa de creer que hay temas superados, cuando solo los creímos superados.

Mientras los ejércitos autoformados de defensa de la música desplegaban su pobreza en las redes sociales, disfrazada de indignación, el video de Delfín no paraba de sumar visitas, más allá del gusto musical, es inevitablemente tentador ver ese video y sin ser crítico ni mucho menos, la versión se adapta al público que gusta de la música de Quizhpe y en lo personal creo que es uno más de los covers que se estarán regados por el continente, por el mundo.

Esta es la oportunidad para dejar las mentiras del discurso correcto y comenzar a interiorizar lo que soltamos de boca para afuera, seguro que desnudar nuestros complejos no es una tarea fácil, dejemos la hipocresía y seamos verdaderos agentes de cambio. (O)