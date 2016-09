Crean aplicación para encontrar compañeros de almuerzo

Esta adolescente que sufría acoso escolar crea una aplicación para ayudar a estudiantes a encontrar compañeros para almorzar. Tras tener que sentarse a comer sola durante 7º curso y ser el blanco de los gamberros, Natalie Hampton, una estudiante de 16 años de California, decidió crear una aplicación que ayudara a los alumnos solitarios a encontrar compañeros para almorzar.

Se llama “Sit With Us” (siéntate con nosotros), y fue lanzada el 9 de Septiembre, ideada para prevenir que los niños y no tan niños sean rechazados públicamente. Los usuarios llamados “embajadores” crean invitaciones para un almuerzo abierto en la aplicación, y envía la señal a otros usuarios que están buscando compañeros. “De esta forma es muy privado, a través del móvil. Nadie más tiene por qué saberlo,” explicó la creadora a NPR. “Y además sabes que no vas a ser rechazado cuando te sientes a la mesa.” Hampton dice que la gente ya lo está utilizando en su instituto, así que es un buen comienzo.

(boredpanda.es) (I)