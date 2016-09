Andrés Benenaula consiguió podio en nacional de motocross

La cuarta válida del campeonato nacional de motocross se desarrolló en Santo Domingo de los Tsachilas. Por Azuay participaron alrededor de 40 pilotos.

Dentro de los competidores con recorrido y mucha trayectoria deportiva se encuentra Andrés Benenaula, quien consiguió en su categoría el tercer lugar. Según Benenaula manifestó: “logre el tercer lugar en la MX2, la primera manga la gané, la segunda me caí en dos ocasiones y me dejaron atrás, pero la suma me adjudicó el tercer puesto”.

También participó en la categoría MX1 donde consiguió ubicarse segundo. La pista que compitió estaba en buen estado. Según Benenaula mencionó: “cometí errores en el trayecto pero pude conseguir el segundo puesto, la pista fue increíble, en una de las categorías estuvimos como 10 y en la otra unos 12 pilotos”.

El nivel de la carrera fue muy fuerte pero las caídas sufridas le impidieron recuperarse y Pablo Vivanco de Pichincha le dejo atrás en la competencia y lideró la prueba en la MX1.

El primer lugar en la categoría 450 ganó Vivanco, segundo lugar Andrés Benenaula y en tercera posición llegó Esteban Zambrano de Tsáchila. En MX2, Juan Cordovés de Pichinhca se llevó el primer lugar, en segundo Andrés Barros de Azuay y en tercera posición Andrés Benenaula, también del Azuay.

Competencia internacional

Benenaula estuvo presente en el Campeonato Mundial de Motocross, siendo el único latino que participó en el evento, logrando el puesto 21. La competencia se desarrolló en Charlotte, Carolina del Norte y Glenn Helen, California. Su participación se dio en la categoría élite 450.

Dentro del próximo reto por cumplir están el campeonato Latinoamericano clase MX1 450cc, en República Dominicana, mismo que se desarrollará en una sola válida. El “Beneno” aspira quedar en el podio dentro de los tres primeros lugares. Las competencias se correrán el 2 y 3 de octubre en Santo Domingo de República Dominicana. (IBC) (D)