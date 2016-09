Ya es posible usar el retrete de oro del Guggenheim

El artista italiano Maurizio Cattelan se ha especializado en la crítica de los excesos del mercado a través de unas obras provocativas que suelen generar cualquier reacción menos la de la indiferencia. Hace unos meses logró llamar la atención mediática de medio mundo gracias a la instalación de un retrete de oro en los baños del museo Guggenheim de Nueva York. Ahora, los visitantes podrán ir más allá y probar en primera persona la creación de Cattelan, ya que se ha dado el permiso para que tenga un servicio público.

El famoso retrete, claro está, de tamaño natural, sustituye a su hermano gemelo, un lavabo normal, con la peculiaridad de que éste ha sido creado con oro sólido de 18 quilates. Esto es, la obra de Cattelan va más allá de la exposición para hacerse funcional y que cualquier visitante que lo desee pueda hacer sus necesidades en él. “Se trata de una obra que evoca la necesidad de proporcionar el acceso y la oportunidad a un amplio público, incluso si es un objeto de lujo”, aseguró el artista el día de su presentación.

El retrete, que es unisex, ha sido titulado ‘América’, por lo que la combinación de arte con sorna y crítica es más que evidente. Además de guiños artísticos al urinario de Marcel Duchamp -el año que viene cumplirá su centenario- o a las latas con excrementos de Piero Manzoni, la instalación provoca una catarata de significados que ya ha tratado la obra de Cattelan: los excesos del mercado del arte, la desigualdad económica o el significado de la creación artística.

“En realidad, es más una tortura no trabajar que trabajar», aseguró Maurizio en declaraciones a The New York Times. (lavanguardia.com) (I)