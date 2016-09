DAME TUS CINCO

Opinión

Guifor Trujillo

A nadie le viene mal por apenas cinco dólares ganar un vehículo cero kilómetros, y eso puede ocurrir con Usted señor lector si adquiere un boleto por ese valor para apoyar al Deportivo Cuenca en su campaña para obtener recursos que le permitan mejorar su delicada situación económica.

Por otro lado, el próximo viernes se realizará una tele radio maratón

para continuar dicha campaña de apoyo de los cuencanos para su equipo.

No es la primera vez que se tiene que recurrir a este tipo de recurso para obtener dinero, en unos casos se logró ingresos muy interesantes, ojalá suceda algo parecido y no solamente eso, confiamos en que la ciudadanía cuencana se haga presente en mayor número para brindar su mano amiga al club que debe tres meses a sus jugadores, quienes a pesar de la adversidad, están en cuarto lugar en la tabla de posiciones acumulada y aspira un torneo internacional.

Por todo lo expresado, acudimos a los empresarios, hoteleros, transportistas y público en general para apoyar al único equipo que nos representa en el campeonato nacional desde hace más de cuarenta cinco años.

Recordemos que el fútbol representa ingresos que se dirigen a distintos estamentos, la transportación aérea y terrestre, hotelería, alimentos, Municipalidad, Federación Deportiva del Azuay, SRI, en fin, son muchas las personas y entidades que de una u otra manera se benefician del fútbol.

Vamos cuencanos, no desampares a tu equipo que tanto te necesita, Cuenca se ha caracterizado siempre por su altruismo y sentido de colaboración, solo así se podrá avanzar en busca de mejores derroteros que dejen en alto el deporte profesional en nuestro medio. Dale tus cinco al Cuenca y vendrán días mejores. (O)

