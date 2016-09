Asesino de John Lennon revela la razón por la que mató al músico

John Lennon fue asesinado en 1980 en Nueva York cuando regresaba del estudio de grabación junto con su pareja Yoko Ono.

Mark David Chapman fue el hombre quien disparó cinco veces al cuerpo de Lennon y terminó con su vida. ¿Qué es lo que motivó a Chapman a asesinar a uno de los mejores compositores de la historia?

Según el portal RT, “El hombre que mató al célebre músico británico John Lennon ha admitido tener “una mente psicópata” y que asesinó al integrante de The Beatles porque “quería ser famoso””

Chapman relató que el día del asesinato, en la mañana, se acercó a Lennon y le pidió que le firme su álbum. Horas después regresó para dispararle por la espalda y acabar con su vida. ” “Él (Lennon) salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya sucedido”, dijo el convicto.

El asesino intentó conseguir libertad condicional, pero la comisión rechazó su solicitud porque su crimen fue premeditado.

“Esa es una verdadera mente sociópata: hacia el final, yo diría que la última hora o así, me hable a mí mismo. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. No podía hacerlo. Estaba obsesionado con una cosa y que lo estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien”, confesó el homicida. (I)