Un médico de Juan Gabriel asegura que el cantante fue asesinado

La muerte de Juan Gabriel ha dejado un dolor imborrable en los millones de fans que El Divo de Juárez tenía.

Lamentablemente, su fallecimiento no estuvo ajeno a las polémicas. Quien ahora suma una teoría acerca de la muerte del cantante es su médico naturista Daniel Aquino.

Según reseña Televisa Espectáculos, el doctor habló con los diarios La Opinión y Basta! dando una preocupante versión. “Los médicos decían que lo desaparecieron para que no pagara impuestos, entonces chequeé la técnica de videncia de vaso con agua y lo que vi me sorprendió: Juan Gabriel se agarraba mucho el estómago. Algo le dieron de tomar o comer”.

Y para que no queden dudas de que su teoría habla de un accidente, Aquino afirma que se trató de un crimen.

“Este crimen se va a saber en poco tiempo. Juan fallece, luego lo meten a un supuesto velatorio, no se ve salir el cuerpo, luego está cremado. Hay muchas cosas que no me cuadran. Pudimos haberlo comprobado en una autopsia”, finalizó el doctor.

A pesar de estas impactantes declaraciones, la versión oficial acerca de la muerte de Juan Gabriel es otra.

De acuerdo a The Associated Press, Ed Winter, trabajador del equipo forense del condado de Los Ángeles, aseguró que el cantante no fue sometido a una autopsia pues su complicado historial médico ayudó a determinar su causa de muerte.

Según la oficina forense, el cuerpo fallecido de Juan Gabriel fue encontrado por dos personas de su ámbito cercano en el baño de su casa. Estos trataron de reanimarlo mientras llegaba una ambulancia, sin éxito.

La estrella falleció a las once y media hora local por un ataque cardiaco. Pero lo que muchos desconocían era que el intérprete de Querida ya padecía varias enfermedades como diabetes, neumonía o hipertensión, cuadros que pudieron haber acelerado su fallecimiento.

Uno de sus hijos no quiso que se le practicara la autopsia, pero le tomaron muestras de sangre para certificar que no había medicamentos ni drogas en su cuerpo en el momento de su muerte. (la.eonline.com) (E)