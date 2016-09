Gobierno decadente

David Rosero – @davidroserow

La crisis económica ocasionada por el gobierno se agudiza, esto se escucha en las calles y plazas, en los mercados y fábricas, en las reuniones sociales y universidades, entre la juventud, los trabajadores y empresarios del país.

Lo señalado cada sábado por el presidente no corresponde con la realidad. Tenemos salarios que no cubren la canasta básica cercana a los 700 dólares, falta de empleo, pérdida del poder adquisitivo, incremento de precios, despidos, alzas de servicios básicos, bancarios, más impuestos, endeudamiento público acelerado, corrupción galopante, atropello a los derechos humanos, leyes impuestas sin participación social, etc.

Mientras tanto quienes abusan del poder, siguen despilfarrando los recursos de los ecuatorianos en instituciones inservibles, viajes internacionales, burdas propagandas permanentes, consultorías millonarias para inventar el ¨agua tibia¨, cuestionadas obras faraónicas, sabatinas para insultar, perseguir y dividir a los ecuatorianos, entre otros gastos innecesarios.

En el Ecuador continuará la batalla de ideas entre quienes aspiran un gobierno popular: que no meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos, que respete los derechos humanos, que genere empleo, libertad y democracia, versus, quienes forman parte de la restauración conservadora enquistada en Carondelet.

Tras diez años el correato está en terapia intensiva, su mensaje se agota, ya no conecta con el sentir popular. La gran mayoría de la gente busca un cambio que permita recuperar derechos, confianza y libertades para mejorar las condiciones de vida.

La lucha en las calles y la unidad popular sobre la base de propuestas de carácter democrático, son vitales para enrumbar el camino del triunfo sobre un gobierno decadente y sobre todo construir una sociedad de progreso, participativa y solidaria para las presentes y futuras generaciones.

¨La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla.¨ Marcos. (O)