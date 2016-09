¿Cómo prevenir la diabetes? Consejos útiles para evitarla

Las frutas y las verduras se pueden consumir sin problemas, por lo que una buena dieta, y más para las personas propensas a padecer diabetes, deben contener una gran cantidad de estos. Además, nos aportan una gran cantidad de nutrientes esenciales que nos ayudarán a prevenir otro tipo de enfermedades crónicas, degenerativas y el cáncer.

Además, debemos ir con cuidado con los alimentos que se venden para las personas diabéticas en los supermercados, ya que no todos ellos son indicados para cada persona. Si no padecemos esta enfermedad, este no es uno de los puntos que tengamos que tener más en cuenta, pero sí las personas que la padecen, ya que pueden comprar un producto pensando que es para ellos y, en realidad, no serlo.

Ejercicio y poco sedentarismo para prevenir la diabetes

Como complemento a la dieta equilibrada, aquellas personas que puedan ser más propensas a padecer esta enfermedad deberán hacer ejercicio suave a diario, así como evitar el sedentarismo al máximo. Todas estas medidas ayudarán a prevenir la diabetes.

Sería bueno ir al gimnasio un rato a practicar un poco de natación o cualquier otro deporte que nos guste y sea apto para nuestra edad. En caso de dudas, los especialistas en el gimnasio nos asesorarán de lo que nos es mejor en cada uno de los casos. (mejorconsalud.com) (I)