Pareja no pierde la fe y quieren una niña, pero ya tienen 13 hijos varones

Irineu Cruz y Jucicleide Silva es un matrimonio brasileño que, como muchos, ansía tener una hija… pero por el momento les está costando, aunque no tienen precisamente problemas de fertilidad. En los 20 años que llevan buscando, Jucicleide se ha quedado embarazada en 13 ocasiones y en todas ha nacido un varón. Y aunque parece que la niña se les resiste, el matrimonio aún no ha perdido la esperanza y lo sigue intentando. De momento con los 13 chicos el papá, tan amante del fútbol que a todos los hijos les pone nombres de futbolistas, ha montado su particular equipo.

Cuando Irineu y Jucicleide se casaron hace dos décadas en Conceicao de Coité (Brasil) llegaron a un pacto. Si tenían hijos sería Irineu el que escogería los nombres y si nacían niñas lo haría Jucicleide. Y de momento la madre aún no ha podido estrenar su larga lista femenina. En cambio a Irineu se le acaban los nombres; porque el padre, gran amante del fútbol, decidió que todos sus hijos se llamarían como algún futbolista y empezarían por erre. Robson es el mayor –tiene 18 años- y Ronaldo el menor con apenas un mes de vida. Por en medio están Rivaldo, Riquelme o Reinan. (I)