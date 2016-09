Gato inválido enfermero ayuda a animales enfermos y salva sus vidas

Me llamo Lucifer, aunque me llaman Luc, y vivo en una clínica veterinaria en Perm, Rusia. Cuando me encontraron tenía un problema en las piernas y no podía caminar, probablemente porque me pillaron con una puerta y se dañó mi columna.

Ahora vivo feliz con un trabajo y una familia. Ayudo a otros animales en la clínica, prestándoles apoyo y animándoles a vivir. Tras lo que he sufrido yo, entiendo a otros. A veces me acurruco con los pacientes para darles calor y ellos disfrutan de mi presencia reconfortante. A veces hasta soy donante para otros gatos y ya he salvado algunas vidas, estoy muy orgulloso.

También soy modelo y hago publicidad para el departamento de marketing. Hasta me han entrevistado para una web. Solo soy un gato, aunque a veces me sienta muy humano. Les doy las gracias a los humanos de mi clínica por la oportunidad de vivir y ayudar a otros animales que lo necesitan.

