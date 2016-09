Multan a un conductor por la sombra de su coche

Que las multas tienen afán recaudatorio es una de esas verdades que las autoridades no cesan de desmentir y los conductores de constatar. Pero lo que le sucedió a este conductor ruso en un caso extremo: recibió una multa por circular traspasando la línea continua de la carretera. Pero no, no se trataba de su coche, ¡sino de su sombra!

Las imágenes tomadas por las cámaras y difundidas por el portal web drive2.ru no dejan lugar a dudas. “Las cámaras quieren que paguemos multas, incluso si es la sombra del automóvil la que viola las normas de tráfico”, comentó el ‘infractor’ en el portal.

Lo cierto e que tras haber presentado una queja en la policía de su país ésta se ha comprometido a anular la multa y se ha disculpado alegando que era un fallo técnico. (I)