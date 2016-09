Juicio sobre socialismo…

Leónidas Márquez Palacios

Vamos ensayando el Socialismo en América Latina, unos de tipo dictatorial como es el caso de Cuba, otros de tipo democrático como Chile, Bolivia, Venezuela. Debería haber ya alguna base para juzgar sus resultados y su viabilidad, El análisis de los acontecimientos es siempre difícil y sospechoso. Es como si esta delicada, volátil y candente materia no hubiere un modo alguno de alcanzar un grado aceptable de objetividad. No hay observador ni analista que no resulte parcializado. Todos parecen acercarse al hecho político armados de todas las armas de sus cerrados y militantes puntos de vista.

Después de más de un siglo de la revolución soviética no hay y acaso no lo haya nunca, un criterio valido y universalmente aceptado para juzgarla y valorarla. Cada quien la mira y la avalúa desde su atalaya propia y dentro de un contexto de combativa afrontación y negación.

Podrá decirse parodiando, una frase famosa, que frente a la historia no hay jueces sino acusadores y defensores. Tenemos que ser realistas el ensayo socialista ha traído un profundo y grave desajuste en la vida de estos países, entre la escasez, la inflación monetaria y las fallas de producción de la sociedad han sido acogidas en un traumático mecanismo de ruptura que afecta la vida de todos. De un modo desesperanzado para algunos y esperanzado para otros, pero real para todos.

Los mecanismos de la relación social y económica han sido perturbados, suspendidos y alterados, sustituirlos por otros nunca ha sido fácil. La desarticulación, que fatalmente provocan los procesos revolucionarios, toma largo tiempo y muchos sacrificios colectivos para poder ser superada. Todas las revoluciones conocidas han traído como consecuencia inevitablemente un largo y costoso periodo de desajuste, escasez y dificultades que han ocasionado inmensos sacrificios humanos. El juicio sobre estas experiencias, su valor, su costo social económico y sus resultados, está abierto en una y otra forma ha de influir en el pensamiento, los programas políticos del futuro y de toda América Latina.

Pero mientras este juicio político llegue, si es que llega algún día hay un aspecto en el cual unos y otros podríamos acercarnos a alguna forma de consenso elemental, sobre la posibilidad de hallar vías y formulas que eviten el inmenso sufrimiento colectivo y los daños materiales que estos procesos colectivos han ocasionado. Hay otros países que han logrado inmensos adelantos en materia de justicia social, progreso económico y bienestar para todos sin pagar esos precios exorbitantes. (O)