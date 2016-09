Agradecen por el alcantarillado, pero se olvidaron de la vía

Desde hace varios años las personas que habitan cerca de la vía a Ochoa León y Tixán pedían que se instale el alcantarillado en este sector. Y hace unos meses sus deseos se cumplieron gracias a las gestiones de los dirigentes barriales y el GAD de Chiquintad, sin embargo no se quedaron conformes porque, luego de los trabajos realizados, la calzada quedó en pésimo estado.

“Los trabajos terminaron hace dos meses, y nos dijeron que iban a venir a arreglar la vía porque no estaba así. Ahora todos los días nos toca mojar la calle para que el polvo no se levanté y dañe nuestros negocios. No hay quién tome cartas en el asunto”, explicó Alba Marín.

La vía no solo tiene baches en la zona que intervino ETAPA. Los moradores de Patamarca y San Andrés están cansados de denunciar el mal estado de una calle que conduce a Chiquintad, Checa y Ochoa León.

“Hicieron el alcantarillado pero también queremos que se arregle la calle. El polvo nos produce gripe. Y esta es una vía muy transitada porque se va a muchas partes, sobre todo a las nuevas ciudadelas que tienen las zonas aledañas a Ochoa León. Desde hace mucho tiempo que pedimos que arreglen pero no lo han hecho. Dejan a medias”, dijo Olga Naula.

Por su parte, el presidente de la junta parroquial de Chiquintad, Manuel Quito, dijo que el contratista encargado de la obra es el responsable de dejar la vía en buen estado.

“Uno de los compromisos que tienen estas personas es dejar habilitada la vía, y nosotros hemos estado tras de esto. Lo que hemos podido observar es que se están haciendo unas últimas conexiones en los domicilios, cuando esto se termine en su totalidad se va a arreglar, sobre todo, la vía Ochoa León-Tixán”, dijo Quito.

Asimismo afirmó que se llegó a un acuerdo con la Prefectura del Azuay en junio de este año para mejorar el estado de la calzada de la vía a Patamarca hasta el centro parroquial de Chiquintad. “La vía está completamente destrozada, pero firmamos un acuerdo para recapear desde Chiquintad hasta Patamarca. Esto comenzarán en unos 40 días, tal vez”, dijo Quito. (AWM) (I)