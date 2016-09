Hombre utiliza una pierna, pero de lego

Si la montaña no viene hacia ti, tú ve hacia la montaña. Esa conocida frase se aplica perfecta a Matt Cronin, un británico que, tras sufrir una amputación a causa de la diabetes, decidió burlar los largos tiempos de espera para conseguir una prótesis y construyó su propio implante con las piezas de Lego de su hija.

“Decidí construirme una pierna de Lego porque mi esposa Lianne, mi hija Alice y yo estábamos jugando con las piezas y nos pareció divertido. Soy nuevo en todo este proceso de las amputaciones, y en el centro de rehabilitación al que acudo veo que hay muchas personas con sus prótesis. Y un día pensé, ‘¿Por qué no puedo tener una ahora mismo?'”, explicó Cronin al periódico inglés Express. Luego posó para una fotografía, y bajo su nombre de usuario 1leggedcrow (cuervo de una sola pata), difundió la imagen a través de la red social Reddit. La foto no tardó en volverse viral y hoy este hombre de pata de plástico se convirtió en una auténtica celebridad en la Web.

Sin embargo reconoció que no suele utilizar el particular implante ya que no le permite caminar, y que por lo general mantiene la falsa pierna en un rincón de su casa donde la exhibe como una pieza de arte.

A fines de septiembre podrá volver a caminar ya que por fin recibirá su prótesis. Mientras tanto, este creativo padre hace uso de su popularidad para crear conciencia sobre los males que provoca la diabetes. (I)