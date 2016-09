La directiva de la Federación de Barrios a la espera de una respuesta del alcalde

Luego de algunos meses de espera, se realizaron las elecciones del presidente de la Federación de Barrios de Cuenca y de su comitiva, donde Santiago Méndez fue elegido para comandar a este grupo que tiene que afrontar las diferentes necesidades de los barrios federados. Diario La Tarde conversó con Méndez sobre lo que se viene para esta institución.

—Se dice que la designación suya, como presidente, no es valedera.

—Tuvimos una sala llena de participantes. No creo que en la historia de la federación se haya dado un número tan alto de asistentes. Yo creo que decir que no es legítimo sería un hecho de desconocer a los 321 dirigentes barriales que votaron a nuestro favor y a los dos que votaron en contra.

—¿Cuál es el vínculo que tiene Santiago Méndez con el prefecto Paúl Carrasco? ¿Es su mentor?

—Es mi amigo. Y no creo que él sea mi mentor, y no creo que Paúl Carrasco necesite de Santiago Méndez para algo, políticamente hablando. Yo tengo vínculo con la institución porque es mi trabajo. En la Federación de Barrios no tengo un sueldo, estoy de voluntario dirigiendo.

—Por su juventud, ¿sabe cuál es su trabajo y lo que debe afrontar?

—Claro, es una responsabilidad grande. Antes de asumir este reto lo pensamos bien. Estamos conscientes de que tenemos que cumplir un plan de trabajo. Tenemos una cooperativa de crédito por construir. Tenemos que hacer asambleas solo con los barrios, sin las autoridades para luego explicarles cuáles son las necesidades. Tenemos que constituirnos y estar legalmente presentes.

—Si no cuentan con un presupuesto, ¿cómo se va a cumplir su plan de trabajo?

—En uno de nuestros ejes, vamos a presentar una ordenanza al municipio para que se nos asigne recursos. Habría que ver en qué marco legal se lo haría, porque según tengo entendido, el Amistad Club tiene un presupuesto de parte del municipio. Si una institución, que si bien es cierto es deportiva, no representa la organización barrial, ¿por qué la Federación de Barrios no puede tener recursos?

—¿Santiago Méndez tiene el apoyo de Marcelo Cabrera?

—Si existe o no una buena relación entre Santiago Méndez y Marcelo Cabrera como persona, eso no tiene nada que ver.

—Pero ¿usted no cree que debería haber una buena relación para que exista un respaldo por parte del Municipio hacia los barrios?

—No le estoy diciendo que tengamos una mala relación. No nos hemos reunido estos días con el alcalde. Recién le hemos mandado un comunicado expresándole que ya estamos en funciones para hablar de políticas de ciudad y qué podemos aportar como Federación de Barrios.

Reina de Barrios

El 21 de octubre se realizará la elección de la reina de los barrios. Las personas interesadas, entre 17 y 23 años podrán inscribirse en las instalaciones de la federación, ubicadas en la Hermano Miguel 10-82 y Mariscal Lamar. Las inscripciones serán solo hasta el 12 de septiembre. (AGN/AWM) (I)