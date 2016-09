Granjero holandés produce queso con leche de cerda

Un granjero holandés, ha llevado las cosas al límite al lanzar al mercado el primer queso elaborado con leche de cerda. Su cuajado, Piggy Palace Cheese, ya se perfila como el más costoso del mundo, ¿el precio?, mil 600 dólares por libra.

Para conseguir unas cuantas libras de queso son necesarias más de 40 horas de ordeña. De acuerdo con su creador, el peculiar cuajado tiene una textura arenosa y sabor ligeramente salado.

“Nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué los cerdos no se utilizan para hacer queso?, y encontramos que los expertos en la confección de queso creen que debido a su dieta poco nutritiva, generalmente de desperdicios y carne, la leche de cerdas no es capaz de dar sabor y textura al queso”, detalló Stegink a The Daily Mail.

Las cerdas utilizados para la elaboración del Piggy Palace Cheese viven libremente en una granja de la provincia de Overijssel, en la región central-este de Holanda.

Toda la producción del peculiar queso será subastada a través de la página piggypalace.nl y las ganancias obtenidas serán donadas para fines altruistas. (curiosidades.com) (I)