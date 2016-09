Gasta miles de dólares lucir como una muñeca de porcelana humana

La joven desde pequeña quiso lucir como una versión viviente de las clásicas muñecas de la época del Renacimiento, lo cual ha ido logrando con el paso del tiempo.

Medora Ruiz, una oriunda de Sao Paulo, Brasil, tiene 22 años y está completamente obsesionada con las muñecas, por lo que se gasta cerca de 10 mil dólares al año para obtener esta vestimenta, con el fin de lucir lo más parecido posible a una.

Por lo mismo, la joven vive como un ejemplar de estos juguetes todos los días, hasta el punto que comenzó a creer sus propias prendas y, actualmente, cuenta con unos 30 diseños que le tardaron entre dos semanas a un año hacerlos.

“Amo a las muñecas, son mis juguetes favoritos. Cuando era pequeña e incluso cuando crecí, siempre soñé con ocupar esa hermosa ropa. Es por eso que ahora me visto como una muñeca humana, me encantan esos vestidos, las pelucas, los encajes, los accesorios… Es todo tan tierno, no me imagino un día dejar de hacer esto”, explica la brasileña

Por lo mismo, Medora confiesa que intenta “hacer ropa lo más excéntrica y extravagante que puedo, luego voy a hermosos lugares a tomarme fotos. Tomo toda mi inspiración desde las muñecas con las que solía jugar cuando era más pequeña. También tomo ejemplos de la ropa de Marie Antoinette, me gusta así como el estilo de la época del Renacimiento”. (RTS) (I)