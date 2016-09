Esposa de Wisin habla sobre la enfermedad de su bebé

Yomaira Ortiz, esposa del reguetonero Wisin, habló sobre el momento que enfrenta su familia, tras el nacimiento de su hija Victoria, quien padece de trisomía 13.

La madre reveló al programa puertorriqueño Dando Candela que supieron sobre el padecimiento de su tercera hija cuando tenía cinco meses de gestación. Al momento los doctores le presentaron el aborto como una opción, pero la pareja decidió continuar con el embarazo.

Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, “la trisomía 13, también conocida como el síndrome de Patau, es un trastorno genético en el cual una persona tiene tres copias de material genético del cromosoma 13, en lugar de las dos copias normales”.

Yomaira sentenció también que Victoria está hospitalizada porque nació bajo peso, no por consecuencia de la condición. Además, se hizo eco de Wisin cuando dijo que la bebé está estable de su condición e incluso está respirando por sí misma (lo que significa que superó los problemas pulmonares que habían pronosticado).

La mamá de Yelena, Dylan y Victoria aprovechó la oportunidad para dirigirse a otras mujeres que estén pasando por situaciones similares: “No aborten sus bebés, aunque los doctores les hagan esa recomendación. Los médicos tratan de convencerte que el aborto es lo correcto, pero ese no es el camino que Dios quiere que elijamos, porque no somos quienes, para decidir la vida de un ser humano, aunque sea nuestro hijo. Crean que Dios tiene un plan perfecto, aunque no sepamos por qué, ni sepamos cómo. Victoria ha cumplido cada uno de sus propósitos desde el momento que supimos lo que ella tenía”. (varietylatino.com) (E)